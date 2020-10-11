مصر ترحب ‏بوقف إطلاق النار ‏بين أرمينيا وأذربيجان

وبحسب بيان، نشرته وزارة الخارجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، دعت مصر الطرفين إلى الالتزام بالقرار والامتناع عن خرقه تحقيقا للسلام وللأهداف الإنسانية المأمولة. كما أكدت مصر أهمية عودة الجانبين إلى طاولة المُفاوضات وصولا إلى تسوية مستدامة للنزاع وفقا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفى إطار الجهود التى تبذلها مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.

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