الوطنية للصحافة: بدء إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش

أعلن عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بدء إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة بالمادة 110 من قانون نقابة الصحفيين للمحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية خلال الفترة من الأول من مارس حتى 31 أغسطس 2019.





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