الجيش المصرى .. أغنية جديدة لعاصى الحلانى فى ذكرى انتصارات أكتوبر

شارك الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، أغنية "الجيش المصرى"، للفنان عاصى الحلانى، وذلك بمناسبة احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر، وهى أغنية من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وتم غناؤها فى الندوة التثقيفية 32 والتى حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد.





وعلق الفنان اللبنانى عاصى الحلانى على مشاركته فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". وكتب عاصى : سررت بالمشاركة اليوم بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة بأغنية خاصة لمصر، بحضور سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى ونخبة من ضباط الجيش المصرى. وتابع : كانت مشاركة مليئة بالعنفوان والمجد والاعتزاز فى هذه المناسبة العظيمة.

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