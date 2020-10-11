للمرة الثانية.. بنك التعمير والإسكان يدعم الحرف التراثية.. تفاصيل

يشارك بنك التعمير والإسكان للعام الثاني علي التوالي في رعاية " معرض تراثنا " للحرف اليدوية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية لإيمانه بما تمثله هذه المشروعات والفنون التراثية النادرة من قيمة مضافة للاقتصاد القومي وقيمة ثقافية وفنية نادرة كجزء من التراث والحضارة المصرية التي يجب تناقل خبراتها بين الاجيال للحفاظ عليها من الاندثار الي جانب قدرة هذه الفنون على توفير فرص عمل عديدة لقطاع كبير من الشعب واتاحة فرص تسويقية متميزة لتسويق منتجاتهم.

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وياتى ذلك تماشيا مع خطط الدولة للارتقاء بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والترويج لريادة الاعمال واتاحة فرص عمل لائقة لأبناء مصر الي جانب مساندة الفنون والصناعات الحرفية النادرة.

واستمرارا لدور بنك التعمير والإسكان الداعم في مجال تشجيع وتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وخاصة في مجال احياء الحرف التراثية.

يذكر ان بنك التعمير والاسكان يتبني العديد من المبادرات التمويلية والخدمات المصرفية لدعم الصناعة الوطنية ودفع الخطوات التنفيذية لمساندة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما لها من دور حيوي في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

قام البنك بالمشاركة في المبادرة القومية الذي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع جامعة النيل مبادرة " رواد النيل " في مجال التشييد والبناء لتهيئة بيئة داعمة وبناء ثقافة ريادة الاعمال.

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كما قام البنك بأنشاء وحدتين لتطوير الاعمال من خلال مبادرة رواد النيل بمنطقتي 6 اكتوبر ومحافظة سوهاج لتقديم الخدمات غير المالية لرواد الاعمال من مساعدة في تحديد افكار المشروعات القابلة للتنفيذ، تيسير الحصول على تراخيص النشاط، دراسات الجدوى، تيسير الحصول على التمويل، التحليل والتقييم المالي، التشبيك مع الموردين، نشر البيانات المتاحة حول المشروعات الصغيرة، التدريب وبناء القدرات وورش العمل.

كما يستهدف البنك تقديم التمويل اللازم لكافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات الاقتصادية من خلال البرامج التمويلية المختلفة بالبنك وعبر مبادرة البنك المركزي بنسبة عائد مميزة 5 % للمشروعات الصغيرة و8 % للمشروعات المتوسطة حسب الشريحة التمويلية وطبقا لتعليمات البنك المركزي، لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة او تطوير المشروعات القائمة وفقا للمحددات الخاصة التي وضعها البنك المركزي والوصول الي المحفظة الائتمانية المستهدفة.