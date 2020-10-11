بشرى جديدة لأمراض السكري والسمنة .. تعرف عليها

الصحة توضح أعراض مرض السكرانطلاق المؤتمر العربي الرابع لأمن المعلوماتانطلقت فعاليات الملتقى العربي لأمراض السكر في دورته الحادية عشرة، لمناقشة أمراض السكر وآخر المستجدات الخاصة به، وذلك برئاسة كل من د. عباس عرابي أستاذ أمراض السكر والغدد الصماء، بكلية الطب جامعة الزقازيق، ود. على عبد الرحيم استاذ أمراض السكر والباطنة بكلية طب جامعة الاسكندرية، وعدد من ممثلي الدول العربية من خبراء امراض السكر، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، السودان، ليبيا، اليمن، الأردن ولبنان وعدد كبير من وفود عربية أخرى.

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وقال د. عباس عرابي أستاذ أمراض السكر والغدد الصماء، بكلية الطب جامعة الزقازيق رئيس المؤتمر، إن المؤتمر هذا العام واجه تحديا كبيرا بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا، ولذلك تمت إقامة المؤتمر عن طريق البث بواسطة الانترنت، مما أتاح مضاعفة عدد المحاضرات التي تناقش اخر مستجدات علاج أمراض السكر، وتغطى كافة النقاط المتعلقة بالجديد في عالم علاج السكر.

وألقت د. إيمان رشدي، نائب رئيس الملتقى أستاذ الباطنة والسكر بكلية طب جامعة القاهرة، محاضرة ضمن فعاليات المؤتمر، تناولت خلالها علاقة مرض السكر بالسمنة، واستعرضت نوعا جديدا من العلاجات التي تعتبر نقلة نوعية جديدة في علاج مرض السمنة، ويتم استخدامه عالميًا لأغراض إنقاص الوزن، موضحة انه سيتم طرح هذه العلاجات في مصر خلال الفترة القادمة التي تتراوح من 3-4 أشهر من الأن، مؤكدة ان الادوية الجديدة لمعالجة مرض السمنة تحتوى على المادة الفعالة (ليراجلوتايد) وهي المادة التي اثبتت كفاءتها ايضا في تقليل معدلات الوفاة بأمراض القلب لمرضى السكر.

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يذكر أن المؤتمر العربي لأمراض السكر، في دورته الـ 11 تضمن العديد من الفعاليات والمحاضرات، والتي وصلت لأكثر من 40 ساعة، تم خلالها عقد 118 محاضرة، بالإضافة الى عدد من ورش العمل التي بلغ إجمالي ساعات عقدها 6 ساعات بمشاركة عدد من شركات صناعة الدواء منهم نوفو نورديسك وذلك على مدار أيام المؤتمر.

