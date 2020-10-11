الخارجية تعرب عن ترحيب مصر ‏بالتوصل إلى وقف إطلاق النار ‏بين أرمينيا وأذربيجان

رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، بالتوصل إلى وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية بين كل من أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا الاتحادية وتدعو الطرفين إلى الالتزام به والامتناع عن خرقه تحقيقاً للسلام وللأهداف الإنسانية المأمولة.
وأكدت مصر ، على أهمية قيام الجانبين بالعودة إلى طاولة المُفاوضات وصولاً إلى تسوية مستدامة للنزاع وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي إطار الجهود التي تبذلها مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
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