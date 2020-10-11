وسط الهتافات والزغاريد.. استقبال حافل من أهالي الجيزة لـ أبو العينين

أجرى النائب محمد أبو العينين، جولة بمنطقة بيجام وسوق السمك بحي جنوب الجيزة، ضمن الجولات الميدانية التي يقوم بها أبو العينين في مختلف أنحاء دائرة الجيزة والدقي والعجوزة للاستماع إلى مطالب المواطنين والعمل على تنفيذها.

واستقبل أهالي منطقة شارع كولدير بسوق السمك بالجيزة ، أبو العينين بالهتافات والزغاريد، مرددين هتافات: "ارفع صوتك قول الحق أبو العينين هو الأحق" و "حط الكفة على الميزان أبو العينين هو اللي كسبان"، و "أبو العينين يا بلاش واحد غيره مينفعناش".

ورفع الأهالي لافتات مؤيدة لأبو العينين في خوضه للانتخابات البرلمانية لاستكمال مسيرة الإنجازات التي يحققها أبو العينين لأهالي الجيزة.

وأعرب أهالي منطقة الجيزة عن خالص شكرهم وتقديرهم للنائب محمد أبو العينين لنزوله على رغباتهم وقبوله الترشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، مؤكدين أن طلبهم له للترشح جاء لاستكمال مسيرة الانجازات والعطاء التي يحققها لأهالي الجيزة.

من جانبه أعرب النائب محمد أبو العينين عن خالص شكره وتقديره للمواطنين من أبناء دائرته، مؤكدا أن طلبهم له بالترشح في تلك الانتخابات بمثابة تكليف لا تشريف.

وكانت حملة النائب محمد أبو العينين قد أطلقت اليوم الأحد، موقعًا إلكترونيًا وتطبيقا على الهواتف المحمولة باسم « جيزة – دقي – عجوزة » لاستقبال طلبات المواطنين على مدار 24 ساعة والعمل على تلبيتها.

وذكرت الحملة الرسمية للنائب محمد أبو العينين، إن الموقع والتطبيق مُتاحان لمستخدمي الهواتف بكافة أنظمة التشغيل، بحيث يُسهّل للمواطنين التسجيل بكل مرونة وتدوين شكواهم أو مطالبهم، وميزة متابعة تلقي الطلبات ومراحل التعامل معها وصولا إلى حلها.