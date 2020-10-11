تعرف على خطة الدولة لمنظومة المخلفات الصلبة وما تم تنفيذه

كشفت وزارة التنمية المحلية المرحلة الأولي لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة للعام المالي الأول 2019 – 2020، بتكلفة 1.78 مليار جنيه. تتضمن المرحة عدة إجراءات منها: - إنشاء 27 مدفن صحي آمن في 18 محافظة. -إنشاء عدد 15 محطة وسيطة ثابتة لإستقبال المخلفات من الأحياء تمهيدًا لنقلها لمصانع التدوير والمعالجة في 7 محافظات. - 7 محطات وسيطة متحركة في 3 محافظات. - إغلاق 39 مقلب عشوائي في 8 محافظات. -إنشاء 3 مصانع لتدوير المخلفات في 3 محافظات. ما تم تنفيذه: -إنتهاء من الأعمال المدنية للمحطة الوسيطة بمنشأة ناصر بمحافظة القاهرة بنسبة 95% . - الإنتهاء من الأعمال المدنية لمحطتي منطقة ناصر ببني سويف ومحطة دمنهور بالبحيرة بنسبة 85% وجاري إستكمال الأعمال المدنية بباقي المحطات. - الإنتهاء من توريد جميع معدات المرحلة الأولى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة وجاري تسليم المحافظات. - يجري تنفيذ 11 مدفن صحي وجاري البدء في تنفيذ 16 خلية دفن صحي. - إنشاء مصنعي تدوير المخلفات بدار السلام بمحافظة سوهاج ومصنع تونا الجبل بمحافظة المنيا.

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