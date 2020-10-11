انت الان تتابع تفاصيل خبر “بالفيديو” السيسي يشدد “لا تصالح مع هؤلاء” وأهم وأخطر 7 رسائل للرئيس اليوم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر فايف أهم رسائل السيسي اليوم خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة رقم 32 والتي ألقى فيها الرئيس عبد الفتاح كلمة وبعث بعدة رسائل للشعب والداخل والخارج.

رسائل السيسي اليوم خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة

وجاءت رسائل الرئيس اليوم على النحو التالي:

1- لا يمكن هزيمة مصر بحرب من الخارج.

2- لا تصالح مع الذين يرغبون في هدم الدولة.

3- على الرأي العام أن ينتبه للحرب التي تهدف لهدم البلد.

4- حروب الجيل الخامس والرابع التي تهدف لهدم الدولة يجب الحذر منها.

5- كان هناك محاولات الأيام الماضية لهدم الدولة والنيل من صمود الشعب.

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6- ما تحقق من إنجازات في 6 سنوات لم يكن ليحدث في 20 سنة.

7- كما اشتملت رسائل السيسي اليوم على التحذير من الإعلام الخارجي، مؤكداً “سوف أحاجي الجميع أمام الله يوم القيامة على ما يحدث لمصر.