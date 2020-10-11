فيديو.. شيماء السباعى: المتحرش مريض نفسى لكن ذلك لا يعفيه من العقاب

ودعت السباعى، خلال برنامجها "إند أوف تيكست"، عبر موقع دوت الخليج، الأمهات للحذر من الأشخاص الذين يتقربون من أطفالهن، لافتة إلى أنه يمكن معرفة هل الطفل تعرض للتحرش أم لا من خلال رفضه الذهاب إلى بعض الأماكن، وخوفه من ذكر اسم معين، أو أنه أصبح انطوائى ولا يريد التعامل مع الآخرين.
كما دعت السيدات إلى الإبلاغ فورًا حال تعرض أطفالهن للتحرش، معلقة: "دى مش فضيحة".
وقدمت مجموعة من النصائح لحماية الأطفال من التحرش، منها تحذيره من لمس أى شخص لجسمه، وتعليم الطفل كيفية الدفاع عن النفس.
وأوضحت أن المتحرش مريض نفسى ولكن ذلك لا يعفيه من العقاب، لأنه يعى جيدًا ما يفعله، كما لا يجب إعفاء الأسرة من المسؤولية.
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