فيديو.. شيماء السباعى: المتحرش مريض نفسى لكن ذلك لا يعفيه من العقاب

قالت الإعلامية شيماء السباعى، إن التحرش بالأطفال يعنى استغلال الطفل جنسيًا أو جسديًا عن طريق شخص أكبر منه، من خلال القوة أو السيطرة عليه، مشيرة إلى أن المتحرش بالأطفال يحاول اختلاق أى عذر من أجل التواصل مع الطفل للمسه.





ودعت السباعى، خلال برنامجها "إند أوف تيكست"، عبر موقع دوت الخليج، الأمهات للحذر من الأشخاص الذين يتقربون من أطفالهن، لافتة إلى أنه يمكن معرفة هل الطفل تعرض للتحرش أم لا من خلال رفضه الذهاب إلى بعض الأماكن، وخوفه من ذكر اسم معين، أو أنه أصبح انطوائى ولا يريد التعامل مع الآخرين.

كما دعت السيدات إلى الإبلاغ فورًا حال تعرض أطفالهن للتحرش، معلقة: "دى مش فضيحة".

وقدمت مجموعة من النصائح لحماية الأطفال من التحرش، منها تحذيره من لمس أى شخص لجسمه، وتعليم الطفل كيفية الدفاع عن النفس.

وأوضحت أن المتحرش مريض نفسى ولكن ذلك لا يعفيه من العقاب، لأنه يعى جيدًا ما يفعله، كما لا يجب إعفاء الأسرة من المسؤولية.