 الثلاثاء .. الأوقاف والوطنية للإعلام ينظمان ندوة آداب المساجد

وذكر بيان أصدرته الوزارة، اليوم الأحد، أن الندوة تأتى فى إطار ملف تجديـد الخطاب الدينى، من خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع الـقـنوات المـتخصصة بالتليفزيون المصرى.
وأشارت الأوقاف، إلى أن قناة النيل الثقافية ستنقل الندوة على الهواء مباشرة، وأن الندوة يشارك فيها كل من الشيخ محمد عبدالعال الدومى، إمام وخطيب مسجد مصطفى محمود، والشيخ محمد إبراهيم يوسف، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين.
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