التعليم : تعديل النظام المدرسى بكل محافظة دون التأثير على البرنامج الدراسى

وأكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، خلال لقائه عبر الفيديو كونفرانس اليوم الأحد، مع مع مديرى المديريات ومسئولى التعليم العام على مستوى الجمهورية، ضرورة متابعة تنفيذ ما ورد فى الكتيب الإرشادى الذى أصدرته وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ويضم كافة الإجراءات الاحترازية لآليات استقبال العام الدراسى 2020-2021 التى سيتم تطبيقها داخل المدارس لحماية الطلاب من كورونا، وتوجيهات الوزارة الخاصة بغلق أى منشأة تعليمية فى حالة ظهور (كورونا).

وشدد حجازى على ضرورة التكاتف بين الجميع للحفاظ على صحة الطلاب حتى تكلل العملية التعليمية بنجاح فى هذه الظروف الاستثنائية، كما شدد على أهمية دور غرف العمليات على مستوى المديريات والإدارات التعليمية، إلى جانب غرفة العمليات المركزية بالوزارة فى متابعة الوضع الصحى فى المدارس والمنشآت التعليمية والتى قد يتم غلقها بناء على تقرير من الإدارة التعليمية، والإدارة الصحية التابعة لها هذه المنشآت، مؤكدًا على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بها يوميًا.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور رضا حجازى خطة الوزارة لحضور الطلاب، وأوضح أن نظام التقييم فى الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائى سيعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردى والجماعى للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعيتها "الشفهية، التحريرية، المهارية".

وشدد على ضرورة أن تكون مجموعات التقوية اختيارية فى المواد الدراسية للطلاب على مستوى المدرسة لصفوف النقل، وعلى مستوى الإدارة للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وذلك بهدف تحسين مستوى الطالب الدراسى بتلك المواد ويتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكنها وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس بها فى لوحة الإعلانات لمجموعات التقوية.

وأوضح أنه تم تحديد المدة الزمنية المخصصة للمادة الدراسية لتكون ساعتين فى الأسبوع وفقًا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية، وسيتم مراعاة أن تكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

ووجه نائب الوزير، مديرى المديريات والإدارات التعليمية بمراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية عند تحديد رسوم المجموعات الدراسية بجانب اختيار أفضل المُعلمين فى هذه المناطق وذلك لجذب الطلاب وتحقيق تأثيرات إيجابية عند الطلاب، مؤكدًا على تخفيض نسبة 50% من الاشتراكات المحددة لكل الصفوف الدراسية لأبناء السادة المعلمين بالتربية والتعليم، والطلاب أبناء الشهداء والطلاب الأيتام، بالإضافة إلى تخفيض نسبة 25% لباقى العاملين بالتربية والتعليم، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

وشدد على أن مدير الإدارة التعليمية المختص ومجلس أمناء الإدارة يتولون تحديد مقابل اشتراك طلاب الشهادات المحلية أو العامة فى الحصة الواحدة، بينما يتولى مدير إدارة المدرسة ومجلس أمناء المدرسة تحديد مقابل الاشتراك لطلاب صفوف النقل، مع مراعاة أن يكون بين الحد الأدنى (10 جنيهات) والحد الأقصى 85 جنيهًا).

وأوضح أنه يجوز الاستعانة ببعض الكوادر من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد مراجعة مؤهلاتهم من خلال مدير عام الإدارة التعليمية المختص والحصول على الموافقات الأمنية، بشرط ألا تزيد نسبة هؤلاء على 25% من إجمالى عدد المعلمين المشاركين بالمجموعات، مؤكدًا على أن رسوم مجموعات التقوية تُحصل وتوزع حصيلتها على المشاركين طبقًا للائحة مالية يتم وضعها فى هذا الشأن، مع مراعاة ألا تقل نسبة مقابل الأداء للمعلمين عن 75% من إجمالى المتحصلات.

وخلال الاجتماع، تمت متابعة الموقف النهائى لتسليم الكتب المدرسية، حيث أطمان الدكتور رضا حجازى على نسب صرف واستلام الكتب ووصولها للمدارس، مشددًا على عدم ربط تسليم الكتب للطلاب بالمصروفات الدراسية.

ولفت حجازى إلى تنوع مصادر التعلم المختلفة مثل القنوات التعليمية، والكتب التفاعلية والدروس الإلكترونية وأسال المعلم، مؤكدًا على أن منصة إدمودو مستمرة فى خطة التعلم عن بعد وأيضًا المكتبة الرقمية والتى تحتوى على مناهج لصفوف مرحلة التعليم الأساسى، إضافة إلى منصة البث المباشر، وتوفير المناهج أيضًا على موقع وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا على أن تنوع المصادر يتيح شرح المواد للطالب بأكثر من أسلوب لتعميق فهمه للمواد الأساسية الدراسية.

بدورها، أشارت نيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرفة على مشروع المدارس المصرية اليابانية إلى إطلاق الوزارة لبرامج تعليمية بجدول معلن لشرح الدروس وتقديمها بشكل مميز مع إعادتها 3 مرات يوميًا، لمتابعة أولياء الأمور مع أبنائهم الطلاب بشكل دورى.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة تطبيق بعض أنشطة التوكاتسو على الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية، حيث أوضحت حمودة أن عدد المدارس اليابانية فى مصر (43) مدرسة التى تحوذ على أقصى اهتمام من الوزارة، بالإضافة إلى وضع خطة لزيادتها إلى (100) مدرسة مع الجانب اليابانى، بجانب رفع كفاءة مبانى عدد (35) مدرسة حكومية بمعاونة المشروع اليابانى وتدريب المُعلمين على أنشطة التوكاتسو، وإمدادهم بالأدوات الخاصة بتنفيذ الأنشطة.