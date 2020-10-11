

يستقبل سامح شكري، وزيـر الخـارجـيـة، غدًا الاثنين الموافق 12 أكتوبر 2020، فؤاد حسين، وزير خارجية العراق وذلك لعقد مباحثات بقصر التحرير، في تمام الساعة الحادية عشر صباحأ، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يستقبل نظيره العراقي غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.