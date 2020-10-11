بوتين: لم نفقد الأمل في التعاون مع الولايات المتحدة في مجال أمن الإنترنت

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد إن بلاده يحدوها الأمل في مواصلة التعاون مع الولايات المتحدة في مجال أمن الانترنت.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية عن بوتين قوله في برنامج "موسكو.الكرملين. بوتين" التلفزيوني إن دعوته واشنطن لاستئناف التعاون في مجال أمن الانترنت لم تلق ردًا، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها روسيا هذا العرض.

وأضاف بوتين "نحن لا نفقد الأمل في أن نكون قادرين على مواصلة هذا الجهد مع كل الأطراف المعنية بما فيها الولايات المتحدة".

وأردف الزعيم الروسي يقول إن بلاده مازالت تتلقى اتهامات بشأن "نشاطها المفرط في المجال المعلوماتي والتدخل في الانتخابات وما إلى ذلك وهذه كلها اتهامات لا أساس لها".

وكان بوتين قدم في سبتمبر الماضي عددا من المقترحات بشأن التعاون في مجال أمن الانترنت بين روسيا والولايات المتحدة وحول العالم.