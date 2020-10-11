تستقبل غدا منطقة أهرامات الجيزة منافسات الدور ١٦ لبطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش البلاتينية للرجال وللسيدات و التي بدأت منافساتها التمهيدية يوم السبت الماضي بملاعب نادي نيو جيزة ، وتستمر فعالياتها حتى 17 من أكتوبر الجاري.

و تحظي البطولة، والتى تعتبر واحدة من أكبر 8 بطولات بلاتينية عالمية، برعاية وزارة السياحة و الاثار وتشهد مشاركة 96 من لاعبى الإسكواش بالعالم من السيدات والرجال من 19 دولة مختلفة، حيث يبلغ مجموع الجوائز المالية 540 ألف دولار والذى يعد أكبر مجموع جوائز لبطولات الاسكواش هذا الموسم منذ ظهور فيروس كورونا المستجد و أعرب أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار أهرامات الجيزة عن سعادته با ستضافت منطقة أهرامات الجيزة لهذه البطولة تشجيعا منها لمنتج السياحة الرياضية كأحد المقاصد السياحية في مصر، مُشيرا الى ان تنظيم هذه البطولة في هذا التوقيت الملئ بالتحديات بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد رسالة للعالم علي قدرة مصر علي استكمال مسيرة الإنجازات التى حققتها فى لعبةالاسكواش. و أكد اشرف محي الدين ان ضمان سلامة اللاعبين والجمهور هي من أهم الأولويات، لذلك نحرص على ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية وسياسات التباعد الاجتماعى خلال البطولة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهرامات تستضيف بطولة مصر الدولية للإسكواش البلاتينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.