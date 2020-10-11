الرعاية الصحية: نتطلع أن تصبح مستشفيات الهيئة "قبلة الطب في مصر"

ترأس المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، د. أمير التلواني، واجتماع المجلس التنفيذي للهيئة لمناقشة ما تم إنجازه من أعمال تهدف لبناء المنظومة الصحية والعلاجية على أسس قوية ومتينة تسهم في تعزيز صحة الفرد والمجتمع ودفع عجلة التنمية الشاملة المستدامة في ضوء تنفيذ أهداف رؤية مصر٢٠٣٠.

ناقش الاجتماع ما تم تنفيذه من تكليفات وتوصيات صادرة عن الاجتماع السابق للمجلس، والتي شملت الإنتهاء من الملف الطبي الموحد لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، واستكمال حزم الخدمات العلاجية والتشخيصية في المنظومة، ووضع خطة للمنشآت الصحية تؤهلها التسجيل لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية للحصول على الاعتماد والجودة بما يسهم في تقديم خدمات ورعاية صحية عالية الجودة للمواطن المصري، فيما تم عرض ٥ عروض تقديمية عن إنجازات قطاعات وإدارات الهيئة والتي تناولت الخطط والرؤى المستقبلية خلال المرحلة القادمة.

وأشارت الدكتورة مروة أغا "مدير إدارة الموارد البشرية بالهيئة العامة للرعاية الصحية" إلى أهداف الإدارة والتي تتمثل في اختيار القوى البشرية الكفء، وإدارة مستوى الآداء العاملين وتطوير وتنمية المواهب وخلق ثقافة الشعور بالولاء والانتماء إلى الهيئة، لافتة إلى البرامج التدريبية لإعداد القادة والتي تتم بهدف تأهيلهم لإدارة الوحدات المعتمدة التابعة لهيئة الرعاية الصحية، بما يعكس تقديم أفضل

خدمة طبية ذات جودة للمواطنين، مما يزيد من ثقتهم في منظومة التأمين الصحي الشامل، ويحقق رضاء المنتفعين من المنظومة.

واستعرض د.جمال رطبة "المستشار المالي للهيئة" آلية تحصيل المطالبات وتوفير الموارد المالية، إضافة إلى آلية جمع المساهمات، بما يضمن حوكمة الصرف داخل منظومة إلكترونية مميكنة تضمن ضبط حركة الموارد المالية داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وقالت د.روفانا علي "المشرف العام على إدارة التسويق والسياحة العلاجية بالهيئة"، الإنجاز التسويقى لخدمات الهيئة والمنشآت التابعة لها وإبراز الخدمات الطبية المستحدثة، لافتة إلى تنظيم المؤتمرات العلمية داخل المستشفيات والذي يسهم بشكل مباشر في تبادل الخبرات بين الهيئة والخبراء اللذين تستضيفهم الهيئة بشكل مستمر للوصول إلى المستوى الطبي اللائق بالمواطن البورسعيدي، وأشارت إلى تنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات خلال الفترة المقبلة والذي يسهم بدوره في وضع الهيئة في مكانة متميزة بما يعكس تقديم خدمة طبية تنافسية مميزة تليق بمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل .

واوضح الدكتور محمد عبد الله "القائم بتيسير أعمال رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية"، والدكتور هيثم عزات "القائم بتيسير أعمال مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية والعلاجية"، رؤية الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية والتي ترتكز على أن تكون مستشفيات الهيئة امن أهم وأكبر الصروح الطبية في توفير وتقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع الفئات، متطلعين أن تصبح مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية "قبلة الطب" في مصر ، وأشارا إلي التدريب المستمر لفرق التمريض بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد وفقًا لآخر المستجدات العلمية والممارسات العالمية، فضلًا عن التعاقد مع الاستشاريين والأساتذة الجامعيين في مختلف التخصصات الطبية للعمل داخل مستشفيات هيئة الرعاية ببورسعيد.

فيما لفت "د.محمد عبدالله" إلى توحيد ملف التسجيل الطبي لمنتفعي بورسعيد، مشيرًا إلى إتاحة مخزن لصرف المستلزمات الطبية على مدار ٢٤ساعة داخل كل مستشفى من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بما يضمن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل مستشفياتنا.

فيما قامت الدكتورة رضوى إمام " المشرف العام على إدارة الإعلام والتوعية الصحية" ، بعرض أهم إنجازات الإدارة والتي شملت التغطية الإعلامية لأنشطة وفعاليات الهيئة العامة للرعاية الصحية، وحملات التوعية الصحية التي من شأنها رفع الوعي المجتمعي بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، المبادرات الصحية التي استهدفت منتفعي منظومة التأمين الصحي ببورسعيد فضلًا عن أهم وأبرز الفيديوهات والبوستات التوعوية للوقاية من الأمراض المزمنة والتي تم إطلاقها بالتزامن مع الأيام الصحية الدولية، لافتة أنه بالتزامن مع اليوم العالمي للقلب تم إطلاق حملة "انزل اطمن" لإجراء الفحص الطبي الشامل لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، لافتة إلى الخطط المستقبلية التي تتبانها الهيئة والتي تسهم في تحقيق التواصل والتفاعل المجتمعي بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ومكونات البيئة المصرية بشكل عام والإعلامية بشكل خاص.

وأكدت الهيئة على حرصها الدائم على التطوير المستمر واتباع الأسس العلمية في التخطيط الإستراتيجي لإدارة المؤسسات الحكومية ، مع الاعتماد على مفردات الميكنة والتحول الرقمي في تطوير وإدارة المنشآت الطبية التابعة للهيئة، بما يتسق مع أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، والتي تضمن توفير خدمة صحية بأعلى جودة لكل المواطنين تتسم بالإتاحة والتميز والجودة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد السبكي "رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان" على أهمية انعقاد هذه الاجتماعات الدورية ، وذلك من أجل الاتفاق على موضوعات معينة أو مناقشة قضايا محددة أو اعتماد قرارات إدارية ، مشيرًا إلى أنها الوسيلة التي يمكن من خلالها التواصل بين مجموعات العمل المختلفة لعرض إنجازات العمل، وكذلك إزالة المعوقات التي تمثل تحديات للهيئة وإيجاد أفضل حلول لها، فضلًا عن طرح الرؤى المستقبلية التي تسهم في إنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد الذي سيمثل نقلة نوعية للقطاع الصحي في مصر.