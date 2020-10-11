انت الان تتابع تفاصيل خبر الآن استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2020 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت الشركة المصرية للاتصالات we الآن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2020، ويمكن الآن لجميع عملاء الشركة المصرية للاتصالات أصحاب خطوط التليفون الأرضي معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2020، وذلك من خلال أياً من الطرق المتاحة من قبل الشركة المصرية للاتصالات والتي تتيح أكثر من طريقة أمام المواطنين من أصحاب التليفون الأرضي الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2020:-

مع دخول الإنترنت الثابت داخل مصر منذ ما يقرب من أكثر من عشرون عاماً، اصبح خط التليفون الأرضي ذات أهمية كبرى لدي المواطنين في مصر، والذي قل معدل استخدامه بشكل كبير مع ظهور المحمول، ومع دخول خدمة الإنترنت المنزلي الثابت من خلال خط التليفون الأرضي، أصبحت هناك حاجة ملحة لخطوط التليفون الأرضي.

وتقوم الشركة المصرية للاتصالات we بإصدار فاتورة التليفون الأرضي بشكل ربع سنوي أي كل ثلاثة أشهر وذلك في شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر وذلك في النصف الأول من تلك الشهور، ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون من خلال اتباع مجموعة من الخطوات الآتية:-

الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات.

يتم إدخال كود المنطقة ثم إدخال رقم التليفون الأرضي.

الضغط على مفتاح عرض لعرض فاتورة التليفون الأرضي.

كذلك فقد أتاحت الشركة المصرية للاتصالات طرق أخرى، يمكن من خلالها معرفة فاتورة التليفون الأرضي وهو الاتصال على رقم 111 من أي تليفون أرضي.