فيديو ..عمرو أديب يسخر من تجاهل الجزيرة لـ رسائل هيلارى كلينتون: النت قاطع

قال الإعلامى عمرو أديب إن قناة الجزيرة القطرية تجاهلت الحديث عن رسائل البريد الإلكترونى، الخاصة بوزيرة الخارجة الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون، واتفاقها مع قطر لدعم جماعة الإخوان الإرهابية وتخريب الشرق الأوسط.





وذكر أديب فى حديثه ببرنامج "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc مصر، اليوم الأحد، أنه بعيدا عن عدم دقة الرسائل إلا أن القناة القطرية الإخوانية تجاهلت الموضوع تماما وعلق ساخرا :" النت قاطع". وأكد أن الهدف النهائى من هذه الرسائل إثبات أن هيلارى كانت على علاقة بالروس لكسب الانتخابات الأمريكية.

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