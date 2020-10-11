أنيسة حسونة تعلن عودة السرطان مجددا لجسدها وتؤكد : لن أرفع الراية البيضاء

أعلنت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، عودة السرطان مجددا لجسدها، لافتة إلى أنها بدأت للمرة الثالثة جلسات العلاج الكيماوى.



أعلنت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، عودة السرطان مجددا لجسدها، لافتة إلى أنها بدأت للمرة الثالثة جلسات العلاج الكيماوى. وقالت حسونة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "مستجمعة كل ما فى من الطاقة الإيجابية للسيطرة على المرض، دعواتكم فمرة أخرى لن أرفع الراية البيضاء بعد".

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