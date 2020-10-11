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وفاة أرملة الفريق سعد الشاذلي رئيس أركان القوات المسلحة في حرب أكتوبر

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توفيت مساء اليوم السيدة زينات متولى السحيمى، زوجة الفريق الراحل سعد الدين الشاذلى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973،   وتقام الجنازة ظهر غدا الإثنين.

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وقالت السيدة زينات السحيمى في حوار صحفى سابق، لقد شهدت مع الفريق الشاذلى الذى رحل عن عالمنا فى 2011، كل الحروب التى شارك فيها، بدءا من حرب فلسطين 48، والعدوان الثلاثى فى 56، 67،  ثم ذهابه إلى الكونغو ضمن قوات الأمم المتحدة فى 1960، وفى بادئ الأمر كنت أقلق عليه بشدة، خاصة أنه كان لا يتصل بى طوال تواجده فى المواقع والحروب، لكن مع مرور الوقت أصبحت أكثر تحملا.

 

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