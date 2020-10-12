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عاجل .. الصحة : تسجيل  129 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

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محمد عبد الوهاب 2020-10-12 00:26 0 تبليغ

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس ، و12 وفاة، وخروج  45 متعافيًا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وشفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافيين من الفيروس إلى 97688 حالة.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، فى بيان، مساء أمس، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة عشرة أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وأضاف "مجاهد" أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 104516 حالة من ضمنهم 97688 حالة تم شفاؤها، و 6052 وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة آندرويد

https://bit.ly/2MHG97L

نسخة آيفون

https://apple.co/3gURgYJ

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