عمرو أديب عن تسريبات هيلاري كلينتون: تنظيم الإخوان كان يتحرك من خلال الخطة الأمريكية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث في يوليو عام 2016 عن وجود رسائل عبر إيميلات خاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، مؤكداً أن ترامب تحدث عن إيميلات هيلاري ومؤامراتها في الشرق الأوسط.

وأكمل عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج الحكاية، أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كانت تشرف بنفسها على مشاريع الإخوان الإعلامية وتواصلت مع وضاح خنفر رئيس قنوات الجزيرة، وإذا فحصنا الرسائل بشكل جيد سنجد أن هناك كمية تحريض على المجتمع السعودى والمصرى.

وتابع عمرو أديب، أن رسائل هيلارى تبين من خلالها تدخلها في أبسط القضايا منها رسائل تظهر تدخل هيلاري في مسائل اجتماعية خاصة جداً بالمجتمع السعودي وكذلك المجتمع المصري، كما أن تنظيم الإخوان كان يتحرك من خلال الخطة الأمريكية.

وأعاد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع السرية عن جميع الوثائق الخاصة بفضيحة البريد الإلكترونى الخاصة بهيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ومنافسته في الانتخابات الرئاسية عام 2016، إلى الأذهان الدور الذى لعبته في دعم ومساندة الإخوان للوصول إلى الحكم وبعدها، وصلتها هي ومساعديها بالجماعة التي تم الكشف عنها في وثائق نشرتها مواقع أمريكية قبل سنوات.

ففي أكتوبر 2016، نشر موقع فرى بيكون وثائق تابعة للخارجية الأمريكية كشفت عن خطة واشنطن لتفكيك الداخلية في عهد محمد مرسى وإعادة هيكلتها تحت إشراف خبراء أمن أمريكيين.