مركز حقوقي: شرطة بيلاروس ألقت القبض على أكثر من 200 متظاهر

قال مركز "فيسنا" الحقوقي في بيلاروس إن عدد المتظاهرين الذين تم إلقاء القبض عليهم أمس الأحد في مينسك ومدن روسيا البيضاء تجاوز 200 متظاهر.
ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية عن المركز قوله إن ثلاثة أرباع هؤلاء المتظاهرين اعتقلوا في العاصمة فيما اعتقل الآخرون في بريست وبوبرويسك وجوميل وجلوبين وموجيليف ومولوديتشنو.
وأوضح المركز أنه كان بين المعتقلين صحفيون ومصورون كانوا يقومون بتغطية الاحتجاجات ومن ضمنهم مراسلو وكالة تاس الروسية ناتاليا فيدوسينكو ويوري شامشور وجافريل جريجوروف وفاليري ستبتشينكوف وقد تم الإفراج عنهم بعد فترة وجيزة من القبض عليهم.
وشهدت العاصمة مينسك في وقت سابق اليوم الأحد اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. وبدأت قوات الشرطة في القبض على المتظاهرين واستخدمت مدافع المياه وقنابل الصوت لتفريقهم.
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