أهم الأخبار.. قرار جديد من الأولمبية ضد مرتضى منصور.. تعادل الأهلي وبيراميدز وإصابة كهربا

نشر موقع دوت الخليج، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، على الساحة المحلية والعالمية، ونرصد أبرزها في التقرير التالي:

قرار جديد من اللجنة الأولمبية بعد لجوء مرتضى منصور للقضاء الإداري

طالبت اللجنة الأولمبية المصرية، كافة الاتحادات بتطبيق اللوائح ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد لجوئه للقضاء الإداري.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

إصابة فرجاني ساسي بـ كورونا

أكدت تقارير إذاعية تونسية، اليوم الأحد، إصابة فرجاني ساسي متوسط ميدان نادي الزمالك بفيروس كوورنا المستجد " كوفيد 19".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

وكيل فرجاني ساسي يكشف لـ دوت الخليج حقيقة إصابة اللاعب بـ كورونا

نفى مهند عون، وكيل أعمال الدولي التونسي فرجاني ساسي، إصابته بفيروس كورونا أثناء معسكر المنتخب.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

طرد السولية وإهدار ركلة جزاء.. ملخص مباراة الأهلي وبيراميدز

انتهت أحداث مباراة الأهلي ومنافسه بيراميدز، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء المقام على ملعب إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مصادر: الأهلى يفقد كهربا أمام الوداد المغربي

سقط محمود كهربا لاعب فريق النادي الأهلي في منتصف ملعب مباراة الشياطين الحمر وبيراميدز دون أن يشترك معه أحد، وتم استدعاء الجهاز الطبي، وخرج محمود كهربا محمولا من المبارة ليحل بادجي بديلا له.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

نادر الحدوث.. قرار عاجل من العاهل الأردني

كشف الديوان الملكي الأردني، اليوم الأحد، عن صدور إرادة ملكية سامية بتعيين هيفاء تركي حديثه الخريشا، مستشارة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للسياسات، برتبة وزير.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

التعليم : تخفيض 50% من رسوم المجموعات الدراسية لأبناء المعلمين

وجه الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، مديري المديريات والإدارات التعليمية، بمراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية عند تحديد رسوم المجموعات المدرسية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ترامب يدعو محمد بن زايد لحث قادة الشرق الأوسط على التطبيع مع إسرائيل

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى حث قادة دول الشرق الأوسط على إبرام اتفاقات سلام مع إسرائيل على غرار الإمارات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تفاصيل حادث محاولة اقتحام مسلحين مركز شرطة في باريس

قال مسؤولون فرنسيون إن حوالي 40 شخصًا مجهولي الهوية مسلحين بقضبان معدنية ويستخدمون الألعاب النارية كمقذوفات، حاولوا اقتحام مركز للشرطة في ضواحي باريس ليل أمس السبت.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مصدرها تركيا.. الإمارات تتعرض لحملة إلكترونية غير مسبوقة

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن دولة الإمارات العربية تتعرض لحملة إلكترونية غير مسبوقة مصدرها تركيا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

في احتفالية باليوم العالمي للفتاة.. التضامن تحمل المصاريف الجامعية لطلاب تكافل الحاصلين على 90% فأكثر بالثانوية العامة

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تحمل وزارة التضامن الاجتماعى المصاريف لطلاب أسر برنامج الدعم النقدى "تكافل" الحاصلين على ما يزيد على 90 % بالثانوية العامة طوال دراستهم الجامعية، شرط أن يستمروا فى تفوقهم ويحصلوا على تقدير "جيد" على الأقل خلال فترة الدراسة الجامعية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

التعليم: برامج تعليمية لشرح الدروس بشكل مميز تعاد 3 مرات يوميا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إطلاق الوزارة لبرامج تعليمية بجدول معلن لشرح الدروس وتقديمها بشكل مميز مع إعادتها 3 مرات يوميًا؛ لمتابعة أولياء الأمور مع أبنائهم الطلاب بشكل دوري.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

التعليم : تطبيق بعض أنشطة التوكاتسو اليابانية على الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا موسعًا عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع مديري المديريات ومسئولي التعليم العام على مستوى الجمهورية لمناقشة الاستعدادات النهائية، وخطة عمل المدارس وجداول الحضور والدراسة بالعام الدراسي الجديد في ظل تداعيات واستمرار فيروس كورونا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الصحة السعودية تنصح "هؤلاء" بتأجيل العمرة في الوقت الراهن

اصدرت وزارة الصحة السعودية تحذيرا لبعض الفئات بتأجيل العمرة في الوقت الراهن ومن هؤلاء مرضى القلب والضغط والسكري لتفادي تدهور حالتهم الصحية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

التعليم تصدر تعليمات بعدم ربط تسليم الكتب المدرسية بدفع المصروفات

تابع اليوم الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم مع مديري المديريات التعليمية ، الموقف النهائي لتسليم الكتب المدرسية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أشهر يوتيوبر أمريكي لـ دوت الخليج: أمنيتي بعد اعتناق الإسلام الذهاب إلى مكة وتقبيل الكعبة

"مستر واتواه"، يوتيوبر أمريكي شهير اعتنق الإسلام مؤخرا بعد بحث دام عامين من التبحر في الدين الإسلامي ليقتتع به عن ظهر قلب، وينطق الشهادة الشهر الماضي بعد فتح المساجد فور انتهاء الحظر المفروض بالولايات المتحدة أثار تفشي وباء كورونا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رافائيل نادال يتوج بلقب رولان جاروس على حساب ديوكوفيتش

نجح الإسباني رافاييل نادال في الظفر بلقب رولان جاروس، مساء اليوم الأحد ، بعد الفوز على الصربي نوفاك ديوكوفيتش بثلاثة مجموعات دون مقابل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رئيس الوزراء: خطوات تنفيذية لتذليل العقبات وزيادة فرص تصدير الدواء المصري للخارج

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لدعم صناعة الدواء، وزيادة قدرة الدواء المصري على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتشجيع التصدير، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.