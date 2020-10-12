تقديرا لأمانته.. الكنيسة تتقدم بالشكر لـ أمين شرطة أعاد مبلغا من المال وأوراقا خاصة

تقدمت كنيسة الشهيد موريس، والكارزة فيرينا بأرض أبو سيدهم بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، بالشكر والتقدير إلى أمين الشرطة محمد السيد محمد لأمانته، وتقديرا لدوره وشهامته في إعادة مبلغ من المال فُقد من أحد المترددين على الكنيسة.

وذكرت الكنيسة في بيان لها، تتقدم كنيسة الشهيد موريس والكارزة فيرينا بأرض ابو سيدهم بالشكر والتقدير إلى أمين الشرطة محمد السيد محمد رمز للأمانة والعفة، حيث إنه وجد "كيس" به مبلغ مالي وأوراق تخص خدمة سان مارك للشباب وقام بتقديمها إلى أبونا يسي مرزوق دون أن يعرف عدد المبلغ ودون ان يتطرق إلي خصوصيات ما بداخل الكيس.

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وتابع البيان، وفي الحال تم التعرف علي صاحبة الأمانة واستلمتها بكل فرح، وتقدمت له بالشكر ونحن نقدم له كل الشكر وسوف تقدم الكنيسة رسالة شكر لمركز سمالوط شرق في حق هذا الرجل، دامت مصر أم الدنيا.

كان نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، قد القى في وقت سابق عظة الأحد عبر مجموعة من القنوات الفضائية المصرية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية.

وتحدث الأنبا رافائيل من خلال إنجيل قداس يوم الأحد وهو إنجيل قداس الأحد الأول من شهر بابة، حول شفاء السيد المسيح للمفلوج الذي يرمز لشفاء الطبيعة الإنسانية بفداء المسيح.