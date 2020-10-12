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وتابع البيان، وفي الحال تم التعرف علي صاحبة الأمانة واستلمتها بكل فرح، وتقدمت له بالشكر ونحن نقدم له كل الشكر وسوف تقدم الكنيسة رسالة شكر لمركز سمالوط شرق في حق هذا الرجل، دامت مصر أم الدنيا.
كان نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، قد القى في وقت سابق عظة الأحد عبر مجموعة من القنوات الفضائية المصرية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية.
وتحدث الأنبا رافائيل من خلال إنجيل قداس يوم الأحد وهو إنجيل قداس الأحد الأول من شهر بابة، حول شفاء السيد المسيح للمفلوج الذي يرمز لشفاء الطبيعة الإنسانية بفداء المسيح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقديرا لأمانته.. الكنيسة تتقدم بالشكر لـ أمين شرطة أعاد مبلغا من المال وأوراقا خاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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