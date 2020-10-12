البنك الأهلي المصري يتخذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة على حسابات التوفير

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محمد سياف - ابو ظبي - أتخذ البنك الأهلي المصري قرار جديد بشأن حسابات التوفير، وذلك تماشياً مع القرار الأخير الصادر من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة أواخر شهر سبتمبر الماضي، حيث اتخذت اللجنة قراراً بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتصبح 8.75% للإيداع و9.75% للإقراض.

البنك الأهلي المصري يقرر تخفيض سعر الفائدة على حسابات التوفير ما بين 0.25% و1%:-

يصدر البنك الأهلي المصري 4 أنواع من حسابات التوفير لعملاء البنك وذلك تشجيعاً لعملاء البنك على إيداع مدخراتهم النقدية لدي البنك، وحسابات التوفير التي يقدمها البنك الأهلي المصري لعملائه هي:-

الحساب العادي، حساب التوفير للشباب، حساب المعاشات، حساب المدخر الصغير.

والحد الأدنى لفتح حساب التوفير العادي 1000 جنيه، والحد الأدنى لاحتساب الفائدة على الرصيد المودع في حساب التوفير هو مبلغ يزيد عن 3000 جنيه وأقل من أو يساوي مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بحساب التوفير العادي لا يتم احتساب فائدة عليه.

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وبعد القرار الأخير للبنك الأهلي المصري بتخفيض أسعار الفائدة على حسابات التوفير، تصبح أسعار الفائدة على حساب التوفير العادي كالتالي :-