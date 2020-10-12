انت الان تتابع تفاصيل خبر البنك الأهلي المصري يتخذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة على حسابات التوفير والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - أتخذ البنك الأهلي المصري قرار جديد بشأن حسابات التوفير، وذلك تماشياً مع القرار الأخير الصادر من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة أواخر شهر سبتمبر الماضي، حيث اتخذت اللجنة قراراً بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتصبح 8.75% للإيداع و9.75% للإقراض.
البنك الأهلي المصري يقرر تخفيض سعر الفائدة على حسابات التوفير ما بين 0.25% و1%:-
يصدر البنك الأهلي المصري 4 أنواع من حسابات التوفير لعملاء البنك وذلك تشجيعاً لعملاء البنك على إيداع مدخراتهم النقدية لدي البنك، وحسابات التوفير التي يقدمها البنك الأهلي المصري لعملائه هي:-
الحساب العادي، حساب التوفير للشباب، حساب المعاشات، حساب المدخر الصغير.
والحد الأدنى لفتح حساب التوفير العادي 1000 جنيه، والحد الأدنى لاحتساب الفائدة على الرصيد المودع في حساب التوفير هو مبلغ يزيد عن 3000 جنيه وأقل من أو يساوي مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بحساب التوفير العادي لا يتم احتساب فائدة عليه.
أقرأ أيضاً: شهادات الادخار الأعلى فائدة في البنوك الآن بعد وقف طرح شهادة ال15%
وبعد القرار الأخير للبنك الأهلي المصري بتخفيض أسعار الفائدة على حسابات التوفير، تصبح أسعار الفائدة على حساب التوفير العادي كالتالي :-
|الشريحة
|سعر الفائدة
|الأولي من 3001 إلى 5000 جنيه
|سعر الفائدة 3% سنوياً على العائد الشهري، 3.05% سنوياً على العائد ربع السنوي، و3.10% سنوياً على العائد نصف السنوي، و3.20% سنوياً على العائد السنوي
|الثانية من 5001 إلى 100 ألف جنيه
|سعر الفائدة 4% على العائد الشهري، 4.05% على العائد ربع سنوي، 4.10% سنوياً على العائد نصف السنوي، و4.20% على العائد السنوي.
|الثالثة من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه
|سعر الفائدة 4.5% سنوياً وتصرف شهرياً، 4.6% سنوياً ويصرف كل ثلاثة أشهر، 4.65% سنوياً ويصرف كل 6 أشهر، و4.75% سنوياً والصرف سنوياً.
|الرابعة أكثر من 500 ألف جنيه
|سعر الفائدة 4.75% والعائد يصرف شهرياً ، 4.85% سنوياً والعائد يصرف كل ثلاثة أشهر، و5% سنوياً والصرف كل 6 أشهر، و5.25% سنوياً ويصرف كل عام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك الأهلي المصري يتخذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة على حسابات التوفير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.