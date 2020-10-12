فيديو .. أديب : رجل أعمال ليبى أرسل لهيلارى كلينتون مواقع استراتيجية لقصفها

وتابع أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذى يعرض على فضائية mbc مصر، مساء الأحد، مؤكدا أن رجل أعمال ليبى يدعى عمر التربى أرسل لهيلارى المواقع الاستراتيجية التى يجب أن يتم قصفها داخل ليبيا، كما أن الإفراج عن وثائق سرية لهيلارى كلينتون كشفت إحداث الفوضى فى الشرق الأوسط ودعم جماعة الإخوان.
وأعاد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب برفع السرية عن جميع الوثائق الخاصة بفضيحة البريد الإلكترونى الخاصة بهيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ومنافسته فى الانتخابات الرئاسية عام 2016، إلى الأذهان الدور الذى لعبته فى دعم ومساندة الإخوان للوصول إلى الحكم وبعدها، وصلتها هى ومساعديها بالجماعة التى تم الكشف عنها فى وثائق نشرتها مواقع أمريكية قبل سنوات.
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