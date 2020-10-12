فيديو .. أديب: هيلارى كلينتون أشرفت على مشروعات الإخوان الإعلامية

قال الإعلامى عمرو أديب، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تحدث فى يوليو عام 2016 عن وجود رسائل عبر إيميلات خاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون، مؤكداً أن ترامب تحدث عن إيميلات هيلارى ومؤامراتها فى الشرق الأوسط.





وتابع أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc مصر، اليوم الأحد، قائلا : "وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كانت تشرف بنفسها على مشروعات الإخوان الإعلامية وتواصلت مع وضاح خنفر رئيس قنوات الجزيرة، وإذا فحصنا الرسائل بشكل جيد سنجد أن هناك كمية تحريض على المجتمع السعودى والمصرى. وأوضح عمرو أديب، أن رسائل هيلارى تبين من خلالها تدخلها فى أبسط القضايا منها رسائل تظهر تدخل هيلارى فى مسائل اجتماعية خاصة جدا بالمجتمع السعودى وكذلك المجتمع المصرى، كما أن تنظيم الإخوان كان يتحرك من خلال الخطة الأمريكية.

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