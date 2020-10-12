على الدين هلال يعلق على إيميلات كلينتون: أثبتت الصلة بين إدارة أوباما وقطر

قال الدكتور على الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إيميلات هيلارى كلينتون اكتشفت عندما تم ملاحظة أنها تستخدم الكومبيوتر الخاص بها وتترك جهاز الدولة، وهذا خطأ كبير وقعت فيه.





وأضاف هلال، خلال حواره فى برنامج " الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على قناة "إم بى سى مصر"، أنه تم فرض حظر على هيلارى كلينتون حتى جاء ترامب منذ فترة رفع هذا الحظر، وتم الإفراج عن ذلك الوثائق وفق قانون حرية تداول المعلومات. وأوضح، أن إيميلات هيلارى كلينتون ليست عن الشرق الأوسط فقط، وإنما عن دول كثيرة فى العالم، راويا حديث ترامب عن سجن هيلارى كلينتون قبل انتخابه رئيسا، ولكن بعدما نجح قال إنه ليس مهتما بهذا الموضوع. وأكد، أن إيميلات هيلارى ليس بها جديد وإنما أثبتت بالدليل الصلة بين إدارة أوباما وقطر والإخوان، ولكن بها بعض الأشياء الجديدة مثل زيارتها لقطر فى مايو 2010 واجتماعها مع مديرة قناة الجزيرة آنذاك

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