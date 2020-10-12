عبدالله النجار فى دورة تدريب أئمة الأوقاف: من الغباء حكم إنسان بتكفير آخر

أكدت فعاليات التدريب للأئمة والواعظات بنظام الدورات المتكاملة "الدفعة الثانية"، بأكاديمية الأوقاف الدولية، أن الشريعة الإسلامية جاءت للسلم والأمن بين الناس، وأن الفقه صنعة تحتاج إلى صانع ماهر، ويجب أن تكون صناعته مناسبة للواقع الذى يعيش فيه، ولذلك كان من الغباء أن يحكم إنسان بتكفير آخر كما تفعل جماعات الفتنة والضلال.





جاء ذلك خلال فعاليات الدورة المتكاملة للدفعة الثانية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، والتى تُقام تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبحضور 61 متدربًا من الأئمة والواعظات، وشارك فيها من المحاضرين الدكتور عبدالله النجار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حول كتاب "قواعد الفقه الكلية"، والدكتور محمد على سلامة، أستاذ النقد الأدبى الحديث بكلية الآداب جامعة حلوان.

وقال الدكتور عبدالله النجار، إن هناك بعض القواعد الفقهية، ومن بينها قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" التى استنبطها الأصوليون من قوله تعالى: "لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا"، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: "واللهِ لا يؤمِنُ واللهِ لا يؤمِنُ واللهِ لا يؤمِنُ، قالوا وما ذاكَ يا رسولَ اللهِ؟ قال جارٌ لا يؤمنُ جارُهُ بوائقَهُ، قالوا يا رسولَ اللهِ وما بوائقُهُ، قال شرُّهُ"، مضيفًا: "ومن هنا يتضح أن الشريعة الإسلامية جاءت للسلم والأمن بين الناس، كما نفهم أيضًا من هذه القاعدة أن الضرر لا يُزال بضرر أكبر منه، كما أنها أُخذت من قاعدة: أخف الضررين"، وفى ذلك قالت أم المؤمنين السيدة عائشة، رضى الله عنها: "مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ".

وأضاف النجار، أن الفقه صنعة تحتاج إلى صانع ماهر، ويجب أن تكون صناعته مناسبة للواقع الذى يعيش فيه، ولذلك كان من الغباء أن يحكم إنسان بتكفير آخر، لأن الإيمان عمل قلبى لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى، إذ يقول الله عز وجل: "وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً"، فإطلاق الحكم على الآخر بالظواهر من الأمور التى ابتُلى بها العالم اليوم من المتشددين الذين يرون أن الهداية حكرٌ عليهم، وأن العلم لم ينزل إلا عليهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد على سلامة، أهمية تدريب الأئمة على أساليب اللغة العربية، وأن ذلك من أهم الأولويات فى الوقت الحاضر، مضيفًا أن التمكن فى اللغة العربية من أسباب الرسوخ فى العلم، وأن ذلك من أدوات العلم والدعوة التى لا غنى عنها للتعمق فى فهم اللفظ القرآنى.