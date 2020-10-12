الأوقاف توزع 16 طنا من لحوم الأضاحى اليوم فى 5 محافظات

وأعلنت الوزارة، المحافظات التى سيتم التوزيع فيها وهى: (الإسماعيلية - كفر الشيخ - بور سعيد - دمياط - الشرقية)، بواقع 4 أطنان لكل من محافظة (الإسماعيلية - كفر الشيخ - الشرقية)، و2 طن لمحافظتى (بورسعيد - دمياط) . وذلك للأسبوع العاشر على التوالى.



وأوضحت، أن إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 1033 طنا من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بنى سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادى الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة، التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وعدم تصوير أحد عند التوزيع، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.