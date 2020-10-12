جامعة الأزهر تعلن فتح باب تعديل الرغبات وتسجيل المتخلفين بالتنسيق اليوم

أعلنت جامعة الأزهر، فتح باب تعديل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية، طبقا للحد الأدنى للمجموع والتوزيع الجغرافى والقواعد المعمول بها، وذلك فى الفترة من صباح اليوم الإثنين 12 أكتوبر وحتى الثلاثاء 13 أكتوبر، وذلك من خلال موقع بوابة الحكومة.





وأوضحت ان الطلاب الذين تخلفوا عن التنسيق فى مرحلتيه الأولى والثانية، يختار الطالب الكلية التى يرغب الالتحاق بها طبقا لمجموعه والتوزيع الجغرافى والقواعد المعمول بها. وكان الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، اعتمد أمس الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

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