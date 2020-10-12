علقت الإعلامية لميس الحديدى، على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة حول التصالح مع الإخوان المسلمين، قائلة : كان التوضيح الأقوى والأكثر مباشرة حول فكرة التصالح مع الجماعة الإرهابية، كما أنها رسالة واضحة للعالم أجمع ولهؤلاء الذين اختاروا أن يكونوا فى الخندق الآخر.





وقالت "الحديدى" عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذى تقدمه على قناة "ON": "إن تصريحات الرئيس اليوم شديدة الأهمية ويجب أن تُسمع وعلينا أن نفهم ماذا يعنى الرئيس عندما يتحدث عن فكرة الدولة التى يهتم بها دومًا بإعتبارها ركيزة الاستقرار، هذا هو التصريح الأكثر وضوحًا من الرئيس عن فكرة المصالحة وبشكل مباشر وبشكل باتر وقاطع منذ أن تولى الحكم، أنه لا تصالح مع من يريد هذا البلد". وكان الرئيس "السيسى"، قد أكد فى كلمة له، اليوم، على هامش الندوة التثقفية للقوات المسلحة الـ 32 والتى تتزامن مع احتفالات الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، أنه لا تصالح مع من يريدون هدم مصر، ومع من يؤذى الشعب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لميس الحديدى : رفض الرئيس السيسى التصالح مع الإرهابية رسالة واضحة للعالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.