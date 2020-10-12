هاشتاج السيسي حبيب المصريين يتصدر تويتر.. ومغردون: عايز يبني دولة حقيقية

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎#السيسي_حبيب_المصريين وقال أخرون" رسائل مهمة لعزيز مصر لطمئنة الشعب مصر لا يمكن القضاء عليها بحرب من الخارج..لا تصالح مع من أراد هدم الدولة وقتل أبناء الوطن لن نتغلب على التحديات التى تمر بها بالدولة إلا بالاستقرار والعمل ما تم انجازه في الـ6 سنوات الماضية يساوي عمل 20 سنة" و" ‏‎#السيسي_حبيب_المصريين الشعب كله معاك وفى ضهرك يا ريس ".

وقال أخرون" ‏رئيس حقيقى بإخلاص حقيقي عايز يبنى دوله حقيقيه كل يوم رصيدك وغلاوتك في قلوبنا بتزيد

ربنا يعينك ويقويك ويحفظك لمصر ولأهلك ولينا يانور عينينا‎#السيسي_حبيب_المصريين " و" ‏الرئيس السيسي قال كلمة النهاردة لازم كلنا ناخد بالنا منها والكلمة موجهة لشعب مصر ثم أعداء مصر ( محدش يقدر يهزمكم بحرب من بره )

( البعض يريد أن يجعل الرأي العام أداة لتدمير الدولة )

( هدفنا الحفاظ على الدولة وليس النظام ) ‎#السيسي_حبيب_المصريين "