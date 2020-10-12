وقال أخرون" رئيس حقيقى بإخلاص حقيقي عايز يبنى دوله حقيقيه كل يوم رصيدك وغلاوتك في قلوبنا بتزيد
( البعض يريد أن يجعل الرأي العام أداة لتدمير الدولة )
( هدفنا الحفاظ على الدولة وليس النظام ) #السيسي_حبيب_المصريين "
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاشتاج السيسي حبيب المصريين يتصدر تويتر.. ومغردون: عايز يبني دولة حقيقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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