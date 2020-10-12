فيديو .. أديب : إيميلات كلينتون تضمنت تمويل قناة إخوانية بـ 100 مليون دولار

عرض الإعلامى عمرو أديب عددا من الإيميلات المسربة عن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلارى كلينتون، بخصوص تعاون قطرى مع تنظيم الإخوان الإرهابى لإنشاء قناة إعلامية باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار.





وذكر أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc مصر، اليوم الأحد، أنه بحسب أحد الإيميلات جاء فيه : " أنه بعد وصول الإخوان لحكم مصر وتحسن وضعهم فى منطقة الشرق الأوسط، بضرورة إنشاء مؤسسة إعلامية بتمويل 100 مليون دولار لجماعة الإخوان الإرهابية لقيادة الشرق الأوسط". وأوضح أديب أن الإيميل اشترط أن يكون مجلس إدارتها يتكون من وضاح خنفر، ويكون رئيس مجلس الإدارة الإخوانى خيرت الشاطر، فيما لم يكشف الميل عن تفاصيل المشروع.

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