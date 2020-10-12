هاشتاج #لولا_الجيش_المصري يتصدر تويتر.. ومغردون: خير أجناد الأرض

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎#لولا_الجيش_المصري

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #لولا_الجيش_المصري دعما للقوات المسلحة المصرية.

لولا الجيش المصري لكان العالم اجمع مصيره الدمار

هكذا يعترف ترامب امام العالم بقوة وجساره وفداء

اعظم جيوش الارض ،،،الله يحفظ جيش مصر" و "‏إيميلات هيلاري كلينتون نستنتج منها وبما لا يدع مجالآ للشك أن " مصر والسعودية " يد واحدة و هما نبض الأمة العربية وإذا سقطوا ستُدمر الأمة العربية ‎#لولا_الجيش_المصري ".

وقال أخرون" ‏‎#لولا_الجيش_المصري لتربع الإخوان على عرش ‎#مصر وجعلوها نقطة وصل بين إرهابيين سوريا وحماس وليبيا ‎#لولا_الجيش_المصري" و" ‏‎#لولا_الجيش_المصري مكانش هيبقي في مصر لان مصر باقية ببقاء جيشها خير اجناد الارض وجيشها من شعبها في رباط ليوم القيامة علشان كده كل مؤامرة ومحاولة لهدمها بتنكسر علي صخرتها الصلبة الخلاصة مصر لا ".