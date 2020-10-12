عاجل.. قرار جمهورى بإعادة تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا برقم 582 لسنة 2020 والخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد ، نائب رئيس محكمة النقض.





ونص القرار على أنه يستكمل تشكيل عضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بتعين كلا من:-

المستشار أحمد عبد العظيم عبد الحميد مطر نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد على حسن عبد الواحد الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية، والمستشار محمد أحمد شفيق الجنك نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار شريف محمد منير حشيش نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

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