بـ400 طلقة.. 30 عاما على اغتيال المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق

تحل اليوم الذكرى الثلاثين لاغتيال رئيس مجلس الشعب الأسبق، رفعت المحجوب، فى 12 أكتوبر 1990، الذى ولد فى مدينة الزرقا محافظة دمياط 23 أبريل 1962، وتخرج فى جامعة القاهرة عام 1948، وحصل بعدها على دراسات عليا فى القانون العام من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة باريس عام 1950.





كان المحجوب يستقل سيارته أمام فندق سميراميس ناحية كوبرى قصر النيل، وبينما كان الموكب يهدئ قليلًا من سرعته حتى ينحرف فى اتجاه الكورنيش فى طريقه إلى الميريديان، وفى تلك اللحظات خرج 4 شباب من تحت الأرض يستقلون دراجتين بخاريتين ويحملون أسلحة آلية، وترجلوا لإطلاق النار على الموكب.

الشباب الذين يبلغ أكبرهم 25 عاما، أطلقوا رصاصات طالت قلب رئيس مجلس الشعب الأسبق، وقدرت التحريات عدد الرصاصات التى أطلقت بـ400 طلقة، استقر 80 منها فى جسد المحجوب وحارسه الشخصى الجالس إلى جواره المقدم عمرو سعد الشربينى وسائقه كمال عبد المطلب وموظف بمجلس الشعب هو عبد العال على رمضان.

المحجوب حصل على الكثير من مظاهر التقدير والتكريم، منها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1963 من الرئيس عبدالناصر ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى 1975 من الرئيس السادات وجائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة فى 1980، وتولى المحجوب رئاسة مجلس الشعب المصرى فى 23 يناير 1984، وحمل دبلوم الدراسات العليا فى الاقتصاد ودكتوراه فى الاقتصاد وتدرج فى المناصب الجامعية بجامعة القاهرة حتى صار عميدا لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى 1971.

وشنت قوات الأمن بعد اغتيال المحجوب حملة واسعة وألقت القبض على مئات من أعضاء الجماعات الإسلامية المتشددة، وقدمت 27 منهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ فى 10 يونيو 1991 وبعد 100 جلسة انتهت المحكمة إلى قرارها فى 10 يونيو 1993 إلى براءة 17 متهما وسجن عشرة من 3 إلى 15 سنة بتهم مختلفة.