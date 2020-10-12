3 طرق لمعرفة لجنتك الانتخابية للادلاء بصوتك

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عددًا من الخطوات يمكن من خلالها الناخبين الذين سيقومون بالتصويت فى انتخابات مجلس النواب 2020، للتعرف والإستعلام عن مقراتهم الإنتخابية على مستوى كل محافظات الجمهورية.





وشملت تلك الخطوات.. أولاً: الدخول على الرابط الإلكترونى الهيئة الوطنية للانتخابات https:www.elections.eg - سيظهر على الشاشة جملة "استعلم عن موقفك الانتخابى، للاستعلام عن حقك فى مباشرة الحقوق السياسية". - يقوم الناخب بكتابة الرقم القومى المكون من 14 رقمًا فى المكان المخصص بالرقم القومى. - يظهر كل بيانات الناخب "مكان اللجنة الانتخابية وعنوانها والمحافظة التابعة لها والقرية والمركز". ثانيًا: إرسال رسالة قصيرة من التليفون المحمول، متضمنة الرقم القومى المكون من 14 رقمًا، على الرقم 5151. ثالثًا: الاتصال على الخط الساخن 141.

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