شاهد.. مرشحون للبرلمان: المنافسة الكبيرة ترسيخ للتعددية السياسية

وأضافت الشوباشى خلال حوارها مع الإعلامية ريهام السهلى ببرنامج "المواجهة" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر خلال فترة سابقة كانت هناك سطوة لحزب واحد على الحياة السياسية، ومع قيام ثورة 30 يونيو، أعاد الرئيس السيسى لمصر مكانتها، مشيرة إلى أن مصر تحارب بكل الجهات، ولكن صمود وإرادة المصريين حطمت كل أحلام الحاقدين.

وقال أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن "دائرة الساحل" حزب حماة الوطن، والمرشح بالقائمة الوطنية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، خلال حواره بالبرنامج، إن وجود أحزاب موالية وأحزاب معارضة دليل على أن هناك 12 حزبا سياسيا تتنافس على مقاعد البرلمان، وهذا أمر يفيد المواطنين كونه يجعل أمامهم العديد من الاختيارات تمثل أفكارًا وتوجهات مختلفة لكل طوائف المجتمع المصرى، فضلا عن وجود تنسيقية شباب الأحزاب والتى أصبح لها دور فعال فى الحياة السياسية وهذا يدل على اهتمام عالى من قبل القيادة السياسية بأهمية دور الشباب فى صنع مستقبل وطنه.

وأشار أحمد مبارك المرشح الفردى على القائمة الوطنية من أجل مصر، إلى أن وجود عدد كبير من الأحزاب بالقائمة الوطنية يرسخ للتعددية السياسية، وهذا يفيد الشارع المصرى فى تنوع الأفكار التى تبنى مصر.