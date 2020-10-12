تنفيذا لتكليفات السيسى.. طرح 125 ألف وحدة سكنية للحجز خلال أيام

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى، وطرح وحدات مشروع "سكن لكل المصريين".





جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، والمهندس صلاح حسن نائب رئيس الصندوق.

وأكد الجزار، خلال الاجتماع، استعداد صندوق الإسكان الاجتماعى للإعلان عن حجز أول 125 ألف وحدة إسكان ضمن تكليفات الرئيس، لافتًا إلى أنه صدرت موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى على الطرح، وننتظر موافقة مجلس الوزراء هذا الأسبوع، على أن يتم الإعلان للحجز بعدها مباشرة.

وأوضح الوزير أن المدن التى سيتم طرح وحدات الإسكان الاجتماعى بها (100 ألف وحدة)، تضم مدن: بدر، وحدائق العاصمة، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، والسادات، وسوهاج الجديدة، وأسوان الجديدة، والمنيا الجديدة، وقنا الجديدة، والعاشر من رمضان، موضحًا أن الوحدات المتاحة ستكون بمساحات 75 و90 مترًا على ألا يزيد دخل المتقدمين على 6 آلاف جنيه.

من جانبها، أوضحت مى عبدالحميد أنه تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، فإنه سيتم طرح نحو 25 ألف وحدة، بشروط خاصة دون دعم، بمساحات 100 و110 و120 مترًا، لأصحاب الدخول بحد أقصى 9 آلاف جنيه، من منطلق اهتمام الدولة بتلبية متطلبات هذه الشريحة فى الحصول على مسكن لائق فى التجمعات العمرانية الجديدة.

وأشارت إلى أن المدن التى سيتم الطرح بها للوحدات المشار إليها، تتضمن مدن: رشيد الجديدة، وناصر بغرب أسيوط، و6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، بدر، وحدائق العاصمة، والمنيا الجديدة، وبنى سويف الجديدة، وأسوان الجديدة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أنه عقب طرح الـ 125 ألف وحدة من صندوق الإسكان الاجتماعى، سيتم طرح 125 ألف وحدة أخرى ضمن مشروع "سكن كل المصريين"، الذى كلف رئيس الجمهورية بتنفيذه.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى الاقبال الكبير الذى تشهده المدن الجديدة بمحافظات الصعيد، مثل أسوان الجديدة، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، فيما يتعلق بحجز وحدات الإسكان الاجتماعى بالإعلان الأخير، بما يحقق الهدف من التوسع فى إقامة هذه التجمعات العمرانية الحضارية الجديدة، التى ترتقى بجودة الحياة، وتضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية، إذ كلف رئيس الوزراء بالعمل على استيعاب احتياجات أبناء مصر فى الصعيد وتوفير الوحدات لكل المتقدمين.