الخشت: دور مهم لكلية الإعلام في بناء الوعي الجماهيري وصياغة القيم

كليات الإعلام عليها تطوير برامجها لتخريج الإعلامي القادر على التعاملمع تطورات صناعة الإعلام والتحديات المهنية والأخلاقية

مجلس جامعة القاهرة يوافق على اللائحة الجديدة لكلية الإعلام

تسعة برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة بأقسام الكلية الثلاث في إطار رؤية جامعة القاهرة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية

أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، على الدور المهم والحيوي لكليات وأقسام الصحافة والإعلام في بناء الوعي الجماهيري وصياغة القيم والاتجاهات، مشددًا على ضرورة التطوير المستمر للوائح وبرامج تلك الكليات بشكل يستجيب لما يشهده العالم في السنوات الأخيرة من تطورات هائلة وغير مسبوقة في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات التي ضاعفت من مسئولية كليات ومعاهد الإعلام في إعداد وتأهيل الدارسين فيها لتخريج الإعلامي الشامل القادر على التعامل مع تقنيات ثورة الاتصال فضلا عن التعامل مع التحديات المهنية والأخلاقية التي تطرحها التطورات الراهنة في وسائل الاعلام التقليدية والجديدة في ظل تطورات الوسائط الرقمية. ووسائل الاعلام الاجتماعي.

وقد وافق مجلس جامعة القاهرة في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة على اللائحة الجديدة لكلية الإعلام جامعة القاهرة لمرحلة البكالوريوس، وتأتى في إطار التحول إلى نظام البرامح الدراسية وفق نظام الساعات المعتمدة باعتباره النسق التعليمي المطبق في معظم جامعات العالم، والذى يتمتع بالعديد من المزايا، ويتفق مع سعي الجامعة والكلية للحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي للبرامج الدراسية.

وأوضح الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي للجامعة، أنه وفقا للائحة الجديدة تضم كلية الإعلام جامعة القاهرة الأقسام العلمية التالية : قسم الصحافة، وقسم الإذاعة والتليفزيون، وقسم العلاقات العامة والإعلان، بالإضافة إلى (برنامجين بمصروفات والدراسة بها باللغتين العربية والإنجليزية) هما : شعبة الإعلام باللغة الإنجليزية، وشعبة الصحافة الالكترونية.

وفي إطار تلك الأقسام العلمية تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الإعلام درجة البكالوريوس في الإعلام في أحد التخصصات التالية (مجموعة البرامج الجديدة) :

1- برنامج الصحافة والنشر الرقمي (تخصص فنون الصحافة المطبوعة والرقمية، تخصص الصحافة المتخصصة المطبوعة والرقمية).

2- برنامج الصحافة التليفزيونية.

3- برنامج إنتاج البرامج فى الإعلام المسموع والمرئى.

4- برنامج الإعلام الجديد وتطبيقاته فى الراديو والتليفزيون.

5- برنامج العلاقات العامة.

6- برنامج الإعلان والاتصالات التسويقية.

7- برنامج الاتصال عبر الثقافات.

8- برنامج Mass Communication and Integrated Media Program (باللغة الإنجليزية).

9- برنامج الصحافة الالكترونية (تخصص المنصات الإلكترونية، تخصص المواقع والبوابات الالكترونية) وهو برنامج خاص بمصروفات يطرح بعض مقرراته باللغة الإنجليزية.

ويتطلب الحصول على درجة البكالوريوس دراسة (135) ساعة معتمدة وتتضمن المقررات متطلبات عامة للجامعة ومتطلبات إجبارية للكلية والبرامج، ومتطلبات اختيارية للكلية ومقررات البرامج المقترحة، وتكون الساعة المعتمدة هى وحدة قياس دراسية، ويحدد مجلس الكلية بناء على اقتراحات الأقسام العلمية المقررات التي بها جانب تطبيقي وعملي.

وأضاف الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي لجامعة القاهرة، أن تطوير اللائحة يأتي في إطار رؤية جامعة القاهرة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية وسعيها إلى التطوير المستمر وتحديث برامجها التعليمية للوصول إلى معايير الاعتماد الأكاديمي الدولي، وكذلك رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية ومن بينها تطوير نظام الدراسة فيها وإعادة تقييم المناهج والمقررات التي يتم تدريسها، وتطوير طرق التعليم والتعلم بما يسمح بقدر أكبر من مشاركة الطلاب، وإتاحة مجالات الاختيار أمام الطلاب لدراسة المقررات وفق قدراتهم وإمكانياتهم ورغباتهم.

وأشار الدكتور علم الدين، أن إعداد اللائحة قد استغرق فترة دراسة وإعداد حوالى عشر شهور قادتها الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية، ولجنة للتطوير برئاسة الدكتور ليلى عبد المجيد عميدة الكلية السابقة ومديرة وحدة الجودة بالكلية، ووكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، ورؤساء الأقسام، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وقد شهدت فترة الدراسة والإعداد للائحة الإطلاع على برامج العديد من كليات الإعلام ذات المكانة في الإعلام، ومراجعة أوضاع الإعلام في مصر واحتياجات سوق العمل، وتم إعداد اللائحة في ضوء الأطر المرجعية التي أوصت بها لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات، بعدها تم عقد مجموعة من اللقاءات لمناقشة اللائحة الجديدة المقترحة مع عدد من ممثلي الخريجين والعاملين في المؤسسات الإعلامية فضلا عن بعض القيادات الإعلامية وتم الإفادة من ملاحظاتهم وآرائهم في الوصول إلى الشكل النهائي للائحة.