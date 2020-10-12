تعرف على أماكن اختبارات القدرات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2020

يبدأ طلاب الشهادات الفنية، اختبارات القدرات للراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات. أماكن أداء الاختبارات والتخصصات المطلوبة للطلاب الدبلومات الفنية هي: القاهرة – الجيزة كلية الفنون التطبيقية بالجيزة (جامعة حلوان) النسيج – الملابس الجاهزة – الزخرفي – ترميم الآثار – التصوير وطباعة أوفست (من خريجي المعاهد الفنية الصناعية) الغربية – المنوفية – القليوبية – السويس – الشرقية – الإسماعيلية. كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها الدقهلية – دمياط – بورسعيد –شمال سيناء – جنوب سيناء- الإسكندرية- مطروح – كفر الشيخ - البحيرة. كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط بني سويف – الفيوم –- المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الاحمر – الأقصر - أسوان كلية الفنون التطبيقية جامعة بني سويف 1- اختبارات كليات الفنون التطبيقية . 2- اختبارات كليات الفنون الجميلة ( عمارة ): القاهرة – الجيزة –القليوبية المنوفية – الفيوم – الشرقية – الدقهلية – السويس –الاسماعيلية – بورسعيد - شمال سيناء. كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك (عمارة) (معماري)فقط الاسكندرية البحيرة – مطروح – الغربية- كفر الشيخ – دمياط. كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية (عمارة) المنيا – اسيوط –الوادي الجديد – قنا – سوهاج – اسوان – البحر الاحمر – الاقصر – جنوب سيناء- بني سويف. كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا(عمارة) 3- اختبارات كليات الفنون الجميلة ( فنون ) : القاهرة – الجيزة –القليوبية – الفيوم – المنوفية– الإسماعيلية – بورسعيد - الشرقية – السويس – الدقهلية - شمال سيناء كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك ( فنون ) المعهد الفني لترميم الآثار (ترميم دقيق – ترميم معماري – ترميم اثار) الإسكندرية - البحيرة – مطروح – دمياط - الغربية- - كفر الشيخ. كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية( فنون ) بني سويف - المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – جنوب سيناء كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا ( فنون ) قنا – أسوان – البحر الأحمر – الأقصر كلية الفنون الجميلة جامعة جنوب الوادي بالأقصر ( فنون). 4 – اختبارات الجامعات التكنولوجية(لطلاب الشهادات الفنية الصناعية نظام 5،3 سنوات ودبلوم الجامعة العمالية شعبة التنمية التكنولوجية) : القاهرة – الجيزة–الإسماعيلية – بورسعيد - السويس – شمال سيناء- جنوب سيناء - البحر الأحمر – مطروح الكلية التكنولوجية بجامعة القاهرة الجديدة التكتولوجية- التجمع الخامس. الإسكندرية - البحيرة – المنوفية – دمياط - الغربية- كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية– القليوبية. الكلية التكنولوجية بجامعة الدلتا التكتولوجية بقويسنا (محافظة المنوفية). بني سويف – الفيوم - المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – أسوان – الأقصر. الكلية التكنولوجية بجامعة بني سويف التكنولوجية محافظة بني سويف. • لا يعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولاً نهائياً بالكلية ولكن يتم الترشيح طبقاً لأسبقية المجموع والأعداد المقررة من قبل المجلس الاعلي للجامعات.

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