هيئة السكة الحديد تشتري 100 عربة جديدة لدعم القطارات المكيفة

قالت مصادر مسؤولة بهيئة السكة الحديد إنه جري الاتفاق مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع على تصنيع وتوريد 100 عربة بور جديدة (قوى كهربائية) لخدمة ودعم القطارات المكيفة العاملة على خطوط المسافات الطويلة.



وتعاقدت هيئة السكة الحديد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة بتكلفة تصل إلى 1.065 مليار يورو يتم تمويلها فى صورة قرض ميسر بالاشتراك بين بنك اكزيم المجرى وبنك اكزيم الروسى، حيث وصل من هذه العربات حتى الآن 6 دفعات بواقع 103 عربات ذات تهوية ديناميكية (عادية).

كما تعاقدت هيئة السكة الحديد مع شركة تالجو الإسبانية لشراء 6 قطارات جديدة بتكلفة إجمالية 126 مليون يورو، ومخطط وصول أول قطار من القطارات الإسبانية الجديدة خلال مارس المقبل، ضمن خطة تحديث أسطول قطارات الهيئة، حيث ستعمل العربات الجديدة على خطوط المسافات الطويلة ليتم سحب العربات التى ستحل محلها لتعمل على خطوط المسافات القصيرة.

وتعاقدت السكة الحديد مع شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية على لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد قبل زيادتها إلى 110 جرارات، حيث وصل منها 100 جرار حتى الآن، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار، بجانب 440 مليون جنيه تكلفة الجرارات الـ10 المضافة، شاملاً التعاقد على تدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد فى مصانع الشركة وتأهيلهم.

كما تعاقدت هيئة السكة الحديد خلال 2019 مع شركة بروجريس ريل لوكوموتيف الأمريكية (PRL) لتصنيع 50 جرار جيد وإعادة تأهيل 50 آخرين بجانب عمل عمرة لـ41 جرار EMD بورش ايرماس بتكلفة إجمالية 466.3 مليون دولار، حيث مخطط توريد هذه الجرارات الجديدة خلال 22 شهرا من تاريخ تفعيل التعاقد، مع إنهاء إعادة تأهيل وتحديث الـ50 جرارا خلال 30 شهرًا، وإجراء العمرات الجسيمة لـ41 جرارا.