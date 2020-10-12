لاستكمال ملامح التنسيق الاقتصادي الثلاثي.. لقاء مصري عراقي أردني بالقاهرة

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ويلتقي الوفد العراقي خلال الزيارة أيضًا المسؤولين الحكوميين المصريين من أجل التنسيق الاقتصادي وعقد اللجنة العراقية المصرية برئاسة رئيسي وزراء البلدين في بغداد قريبًا"، كما سيلتقي الوفد العراقي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لمناقشة آخر المستجدات على الساحة العربية.
يذكر أن التحالف المرتقب كان قد طرح لأول مرة العام الماضي وأعيد طرحه مؤخرًا بالعنوانين "المشرق الجديد" و"الشام الجديد"، وأشار إليه رئيس الوزراء العراقي بالعنوان الأول في مقابلة أجرتها معه صحيفة "واشنطن بوست" على هامش زيارته الأخيرة إلى واشنطن.
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