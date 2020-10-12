شعراوي: بروتوكول مع حياة كريمة وصناع الخير لتطوير عمل الإدارة المحلية

وجه اللواء محمود شعراوي الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة ومسئولي مؤسستي حياة كريمة وصناع الخير، بدراسة ومناقشة كافة أوجه التعاون الممكنة وصياغتها في بروتوكول تعاون محدد يقوم على تعظيم الاستفادة من خبرات وطاقات خريجي برامج التأهيل والتدريب الرئاسي وكافة المتطوعين والعاملين بمؤسستي صناع الخير للتنمية وحياة كريمة ، وبما يسهم في تطوير عمل الإدارة المحلية والتكامل مع تدخلات الخطة الاستثمارية للدولة ، من خلال مساهمة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ وصلات الصرف الصحي بالتجمعات الريفية التي تم تغطيتها بالخدمة ، وتنفيذ مشروعات صرف صحي منخفضة التكلفة تعتمد على تكنولوجيا غير تقليدية.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة أن يشمل إطار التعاون المساهمة في إحياء وتعظيم الاستفادة من الحرف التراثية والأنشطة الإنتاجية الواعدة في إطار مفهوم التكتلات الذي تتبناه الوزارة والذى تقوم بتنفيذه في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وكذا مبادرة شغلك جنب قريتك الذى تنفذه الوزارة مع اتحاد الصناعات المصرية لخلق وتوفير فرص عمل لأبناء القرى وخلق سلاسل قيمة متنوعة قائمة على هذه التكتلات.

‎وأكد اللواء محمود شعراوي على أهمية فتح المجال لإسهامات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتحسين الاستفادة من هذه الصناعة المهمة وتحويلها لنشاط اقتصادي قادر على استيعاب المزيد من فرص العمل المنظمة والمساهمة فى دمج القطاع الغير رسمي بتلك المنظومة إلى القطاع الرسمي .

واستعرضت مؤسسة صناع الخير خلال الاجتماع الجهود والأنشطة التى قامت بها المؤسسة خلال السنوات الماضية ومن بينها مبادرة "فرحة" لزواج اليتيمات و توصيل المياه النقية للمنازل في "حملة شريان حياة" و "مبادرة أولادنا في عنينا " (2018-2020) و مبادرة "اطمن على نفسك" لمكافحة فيروس سي و" مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى، وكذا توزيع مواد غذائية وبطاطين وتأهيل المنازل في القرى الفقيرة والأكثر احتياجًا.

كما تم عرض بعض الانجازات التي حققتها المؤسسة خلال الفترة الماضية ومنها تقديم خدمات مجانية لأكثر من 820 ألف مواطن من غير القادرين في 16 محافظة ، وتسيير 145 قافلة طبية تم تنظيمها و160 ألف مواطن تم الكشف عليهم ضمن مبادرة عنيك في عنينا وإجراء 16 ألف عملية جراحية في العيون وإقامة 100 مشروع تنموي صغير و 620 ألف مواطن استفادوا من تحاليل فيروس سي و تسليم علاج فيروس سي إلى 80 ألف مواطن ، وتم فرش عدد كبير من المنازل ضمن مبادرة قرى الأمل .