الأرصاد: استمرار الطقس المعتدل على القاهرة غدا.. والعظمى بالصعيد 38

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا الثلاثاء، مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري والصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا على الطرق تكون كثيفة بعدة مناطق.
وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار الملاحة البحرية فوق البحرين الأحمر المتوسط، وأنه لا نشاط للرياح أو وجود فرص لسقوط الأمطار وأي ظواهر جوية مختلفة.
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا، علي القاهرة والوجه البحري تتراوح ما بين 30 لـ 32، السواحل الشمالية 28 درجة، وعلى شمال الصعيد تكون 34 درجة وجنوب الصعيد تسجل 38 درجة.
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