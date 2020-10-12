بدء الدورة التأهيلية لواعظات الأزهر فى الرد على الشبهات

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عياد فى تصريح له اليوم الإثنين، ٕن الدورة تستهدف بناء الشخصية الدعوية للواعظات من خلال دعمها بمجموعة من المهارات الدعوية والعلمية التى تساعدها على التواصل الفعّال مع الجمهور من خلال أداء المهام المختلفة، والمشاركة فى الحملات التوعوية التى ينفذها المجمع بشكل أسبوعى، إذ يشارك فى هذا البرنامج متخصصون من أساتذة جامعة الأزهر.
وأضاف أن البرنامج يتناول مجموعة من المحاور المهمة التى تحتاج إليها الواعظة فى الوقت الحالى، ومنها "تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة، وكيفية المحاورة والتواصل المستمر مع جميع فئات المجتمع المصرى وبيان كل ما يدور حول الكثير من الشبهات المعاصرة التى تمس اهتمامهم"، بالإضافة إلى ضرورة مخاطبة واقع الناس، والمساهمة فى البناء الإيجابى للمجتمع.
من جانبها، قالت الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات، إن الدورة تأتى استكمالًا لبرامج التأهيل والتدريب المتنوعة التى يعقدها المجمع للواعظات للاستفادة من طاقاتهن فى مختلف المواقع والأماكن التى يعملن بها، وذلك لأداء دورهن على أكمل وجه، خاصة فيما يتعلق بالبرامج التوعوية التى تحتاج إلى الكوادر النسائية المؤهلة لذلك.
وأضافت أن هذه الدورة تركز على تدريب الواعظات على تناول الشبهات بحكمة وواقعیة، خصوصا فى ھذا العصر الذى انتشرت فيه المفاهيم المغلوطة والأفكار الشاذة التى تروجها الجماعات المنحرفة لخدمة أجندتها، كما يعقد على هامش الدورة ورشة عمل فى "فن المناظرة والحوار"، تستهدف تأهيل الواعظات للتعامل الأمثل فى الحوار العلمى حول القضايا المتنوعة، وكيفية الخروج من المناظرات والمناقشات العلمية بنتائج إيجابية بنّاءة.
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