بدء الدورة التأهيلية لواعظات الأزهر فى الرد على الشبهات

ينظم مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع أكاديمية الأزهر الشريف لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثى الفتوى برنامجًا تدريبيًا لواعظات الأزهر بعنوان: "الرد على الشبهات"، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتكثيف البرامج التدريبة والتأهيلية للواعظات، لدعم الدور التوعوى الشامل لهن، والاهتمام بتنمية المهارات الشخصية التى تؤهلهن للمشاركة الفعّالة فى مختلف الفعاليات التى ينظمها الأزهر الشريف.





وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عياد فى تصريح له اليوم الإثنين، ٕن الدورة تستهدف بناء الشخصية الدعوية للواعظات من خلال دعمها بمجموعة من المهارات الدعوية والعلمية التى تساعدها على التواصل الفعّال مع الجمهور من خلال أداء المهام المختلفة، والمشاركة فى الحملات التوعوية التى ينفذها المجمع بشكل أسبوعى، إذ يشارك فى هذا البرنامج متخصصون من أساتذة جامعة الأزهر.

وأضاف أن البرنامج يتناول مجموعة من المحاور المهمة التى تحتاج إليها الواعظة فى الوقت الحالى، ومنها "تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة، وكيفية المحاورة والتواصل المستمر مع جميع فئات المجتمع المصرى وبيان كل ما يدور حول الكثير من الشبهات المعاصرة التى تمس اهتمامهم"، بالإضافة إلى ضرورة مخاطبة واقع الناس، والمساهمة فى البناء الإيجابى للمجتمع.

من جانبها، قالت الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات، إن الدورة تأتى استكمالًا لبرامج التأهيل والتدريب المتنوعة التى يعقدها المجمع للواعظات للاستفادة من طاقاتهن فى مختلف المواقع والأماكن التى يعملن بها، وذلك لأداء دورهن على أكمل وجه، خاصة فيما يتعلق بالبرامج التوعوية التى تحتاج إلى الكوادر النسائية المؤهلة لذلك.

وأضافت أن هذه الدورة تركز على تدريب الواعظات على تناول الشبهات بحكمة وواقعیة، خصوصا فى ھذا العصر الذى انتشرت فيه المفاهيم المغلوطة والأفكار الشاذة التى تروجها الجماعات المنحرفة لخدمة أجندتها، كما يعقد على هامش الدورة ورشة عمل فى "فن المناظرة والحوار"، تستهدف تأهيل الواعظات للتعامل الأمثل فى الحوار العلمى حول القضايا المتنوعة، وكيفية الخروج من المناظرات والمناقشات العلمية بنتائج إيجابية بنّاءة.