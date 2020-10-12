وزير التنمية المحلية: دور المجتمع المدنى فى مبادرة حياة كريمة مهم للغاية

أكد محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أهمية الدور الذى تلعبه منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتتكامل مع الجهود والاستثمارات التى تضخها الحكومة من خلال الخطة الاستثمارية والتى تقدر بأكثر من 13 مليار جنيه لخدمة 375 تجمعا ريفيا خلال العامين الماليين 2019 - 2020 و2020 - 2021.





جاء ذلك خلال لقاء شعراوى، اليوم الإثنين، بعدد من قيادات ومسؤولى مؤسستى حياة كريمة وصناع الخير للتنمية، لتنفيذ مبادرة "التصالح حياة"، والتى أطلقتها مؤسسة حياة كريمة فى سبتمبر الماضى، من أجل رفع العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودى الدخل، للمساهمة فى دفع قيمة التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعات الريفية المستهدفة بمبادرة حياة كريمة، وذلك بعد أن نجحت مؤسسة حياة كريمة فى توفير مبلغ 150 مليون جنيه لتتحمل قيمة التصالح فى مخالفات البناء بمحافظات أسيوط، وسوهاج، والمنيا، وقنا، وأسوان، والأقصر، والوادى الجديد، ومطروح، البحيرة.

‎وفى بيان رسمى، أشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى تمت خلال الفترة الماضية فى مجالات التكافل الاجتماعى، والتعليم، والصحة، والقضاء على البطالة والأمية والفقر والمرض، ومبادرة دفع مبالغ التصالح فى مخالفات البناء.

‎ووجه شعراوى مسؤولى مؤسستى حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية لحياة كريمة بالاستعانة بلجان التنمية التى تم تشكيلها على مستوى كل تجمع ريفى لحصر الفئات المستحقة، ومشاركة خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة المتعاونين مع مؤسستى صناع الخير وحياة كريمة فى عملية الحصر والرصد الميدانى تحت إشراف المحافظين ونوابهم، وكذلك التنسيق مع وحدات الشؤون الاجتماعية ومديريات التضامن للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التى سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والشركات الكبرى.

‎وطالب وزير التنمية المحلية بإنهاء أعمال الحصر ودفع جدية التصالح قبل انتهاء المدة القانونية المحددة فى 31 أكتوبر الجارى، وتقديم كل الدعم المتاح من القطاعات المعنية بالوزارة والمحافظات لتنفيذ هذه المبادرة المهمة للتخفيف عن الأسر المصرية.

كما وجه الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة ومسئولى المؤسستين بدراسة ومناقشة أوجه التعاون الممكنة وصياغتها فى بروتوكول تعاون محدد يقوم على تعظيم الاستفادة من خبرات وطاقات خريجى برامج التأهيل والتدريب الرئاسى وكل المتطوعين والعاملين بمؤسستى صناع الخير للتنمية وحياة كريمة، وبما يسهم فى تطوير عمل الإدارة المحلية والتكامل مع تدخلات الخطة الاستثمارية للدولة، من خلال مساهمة مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تنفيذ وصلات الصرف الصحى بالتجمعات الريفية التى تم تغطيتها بالخدمة ، وتنفيذ مشروعات صرف صحى منخفضة التكلفة تعتمد على تكنولوجيا غير تقليدية.

و شدد وزير التنمية المحلية على ضرورة أن يشمل إطار التعاون المساهمة فى إحياء وتعظيم الاستفادة من الحرف التراثية والأنشطة الإنتاجية الواعدة فى إطار مفهوم التكتلات الذى تتبناه الوزارة والذى تقوم بتنفيذه فى إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأكد ضرورة أن يشمل التعاون مبادرة شغلك جنب قريتك الذى تنفذه الوزارة مع اتحاد الصناعات المصرية لخلق وتوفير فرص عمل لأبناء القرى وخلق سلاسل قيمة متنوعة قائمة على هذه التكتلات.