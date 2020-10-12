محافظ القليوبية: 959 مليون جنيه حصيلة طلبات التصالح حتى الآن

قال عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إن إجمالى عدد الطلبات التى سلمت من المواطنين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق مدن وقرى المحافظة بلغت 170 ألفا و215 طلب تصالح حتى الآن، كما تم تحصيل ما يقرب من 959 مليون جنيه.





وأشار محافظ القليوبية فى بيان اليوم الإثنين، إلى ارتفاع أعداد طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء، الفترة الماضية خصوصا بعد التخفيضات فى أسعار متر التصالح التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة، ليكون التخفيض ما بين 10 - 33% إلى جانب التخفيضات الأخرى عند الدفع الفورى. من ناحية أخرى، واصلت المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية على مستوى محافظة القليوبية استقبال المواطنين الراغبين فى التصالح وتقنين أوضاعهم بعد هذه الإجراءات والتيسيرات التى اتخذتها الحكومة لرفع المعاناة عنهم. ووجه الهجان، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة لأعمال تلقى طلبات التصالح على المبانى المخالفة من المواطنين، مؤكدا ضرورة التيسير على المواطنين والعمل على مدار الساعة بشكل كامل فى أيام العطلات الرسمية، وتجهيز أماكن انتظار لائقة للمواطنين للعمل على راحتهم.

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